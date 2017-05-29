美女主播乳癌病情惡化 尪洩「已轉移下巴」
前日本美女主播小林麻央2010年嫁給歌舞伎演員市川海老藏，去年6月驚爆罹患乳癌1年多，震驚演藝圈，雖然抗癌過程艱辛，但夫妻倆仍抱著樂觀態度面對，未料近日又傳出癌細胞已轉移到下巴。
小林麻央2014年確診乳癌後，去年9月開設部落格談抗癌歷程，曾透露癌細胞已轉移至淋巴、肺、骨頭等處，而老公市川海老藏昨出席新戲記者會，被問到老婆時，面露凝重表情說「她正在戰鬥，包括下巴等問題…」病情似乎比外界所想的嚴重。
而小林麻央的姐姐小林麻耶同樣也是主播，她日前舉辦新書記者會，提到對方的病情時數度哽咽，表示自己幾乎每天都會去探望妹妹，但病況不穩定，「有時候能交談，有時就沒法說話」，透露小林麻央非常努力地對抗病魔，讓在場所有人相當心疼。
(中時電子報)
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