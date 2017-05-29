猛獅端午連假 「傑尼獅四帥」陪收假

統一獅推出「傑尼獅四帥」與球迷歡渡端午連假最後一天假期。(統一獅提供)

統一7-ELEVEn獅隊五月份年度第三檔主題特別企劃「Girls Stand Up女孩站出來」，滿滿的活動隨著端午連續假期一起邁入尾聲，為了回饋所有熱情支持的球迷朋友，在端午節當天的五月份最後台南主場賽事，將推出由統一獅新生代型男組合陳傑憲、蘇智傑、鄭鎧文、潘彥廷作為主角的「FOLLOW LIONS 2.0」蒐藏組，精緻的質感加上人氣球員組合，預計將再度掀起所有死忠粉絲們的收集熱潮。

去年度在玩翻府城主題日中，統一獅球團便曾推出由潘武雄、高志綱、唐肇廷、高國慶、羅國龍、林志祥及羅錦龍等七位選手前往台南知名觀光景點所拍攝的「FOLLOW LIONS」主題酷卡，帥氣陽光的統一獅選手搭配台南在地景點推廣，一釋出系列視覺就造成球迷熱烈討論，成功與台南觀光結合；而今年球團為了能夠讓更多球迷跟著獅子軍的腳步探索台南，結合女孩日主打型男的主題，邀請陣中人氣急速竄升的陳傑憲、蘇智傑、鄭鎧文及潘彥廷四位帥氣新秀，前往四草綠色隧道、台南舊地方法院、奇美博物館以及台南移民署等四個獨具特色的景點，拍攝新版「FOLLOW LIONS 2.0」主視覺，正好都不是台南出身的四個大男孩，也都是初次造訪這些景點，當天四人就像外出郊遊一樣，不但順利完成拍攝，也為成品帶來非常好的效果。

有別於去年的酷卡設計，今年球團特別與志鋼金屬合作，利用志鋼金屬專業的技術將四款主視覺搭配本壘板形狀的底座製作成DIY磁鐵套組，只要在5/30端午節當天憑ibon內野預售票，現場排隊即可兌換2017年「FOLLOW LIONS 2.0」DIY磁鐵套組，限量250套，，每人每次排隊限兌換一組，歡迎所有球迷朋友趁著端午連假的最後一天假期，一起到台南棒球場欣賞精彩球賽並且搶先排隊兌換超值好禮，讓傑尼獅四帥為你療癒收假的憂鬱心情！另外，當天萊恩酷商品部也推出消費滿額贈活動，凡當日現場消費單筆金額達1800元，即可獲贈傑尼獅「FOLLOW LIONS 2.0」一組，限量50組，送完為止。

(中時電子報)