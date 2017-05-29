大鹿林道13K坍方處 搶通恢復雙向通車
通往雪霸國家公園的主要道路大鹿林道13公里處，28日清晨傳出邊坡土石大面積崩落，造成雙向交通中斷，林務局新竹林區管理處接獲通報後，立即派員前往搶修，28日傍晚恢復雙向通車。
保7總隊第5大隊指出，新竹縣五峰鄉通往苗栗縣泰安鄉雪霸國家公園的大鹿林道，13公里處因連日下午造成土石滑落，雙向交通一度中斷，提醒用路人須改走民生替代道路通行，也呼籲人、車誤闖。
林務局新竹林區管理處指出，接獲通知後，立即出動人員、機具前往搶修，28日傍晚已清除路面土石，恢復雙向通車。新竹林管處指出，由於端午節連續假期尚有29、30日2天，可能還有遊客前往觀霧地區遊玩，因此在易坍方路段安排人員、機具就近警戒，一但有類似災情發生，可立即搶通。
(中時)
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