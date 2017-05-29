中市巧聖仙師文化祭 合唱管樂詮釋客家音樂
「2017台中巧聖仙師文化祭」結合宗教、文化、產業、觀光及教育推出系列活動，包括魯班設計創意節、木雕創作展、職場達人新秀選拔、技職博覽會等，自4月23日起熱鬧登場，獲得熱烈迴響。客委會主委劉宏基說，今年在客家音樂餘音繞樑三日不絕下，圓滿結束。
劉宏基指出，蔡英文總統提出「浪漫台三線」客家政策，建構客家經濟政策新思路，啟動客家文藝復興。市府呼應中央，將精神融入巧聖仙師文化祭活動，由客家籍作曲家蘇凡凌為音樂會合唱曲〈祖先的腳印〉以管樂編制重新編曲，藉合唱、合奏演出詮釋客家音樂，民眾參與十分踴躍。
客委會說，今年邀請團包括新竹縣竹友混聲合唱團、新竹縣竹北市光明國小合唱團、中台灣大甲河之聲合唱團、台中市東勢區弘韻婦女音樂協進會合唱團和靜宸合唱團、慈善歌手合唱團，以及台灣青年管樂團等團體聯合演出。
劉宏基強調，客委會於端午節連續假期，在東勢客家文化園區邀請排灣族原住民黃國佑(沙古流‧巴粗力)、泰雅族口簧琴國寶大師鄭保雄，表演原住民特色歌曲及口簧琴技藝，並由中國功夫協會演繹客家流民拳，為今年台中巧聖仙師文化祭畫下圓滿句點。
(中時)
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