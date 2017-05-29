在台日人組隊大戰端午龍舟賽

2017新竹市端午節龍舟競賽，62支隊伍齊聚南寮舊港，展開為期3天的水上較勁，圖為在台日本人組成的隊伍。(郭芝函攝)

來自日本的隊伍「吞兵衛’S」，入境隨俗多年，連續5次參加新竹市龍舟賽，熱愛端午節慶文化。(郭芝函攝)

2017新竹市端午節龍舟競賽，62支隊伍齊聚南寮舊港，展開為期3天的水上較勁，其中成員清一色來自日本的隊伍「吞兵衛’S」，是一群竹科園區上班族組成，他們入境隨俗多年，連續5次參加新竹市龍舟賽，熱愛端午節慶文化，還大讚新竹市為小而美、會呼吸的城市。

今年龍舟賽事28日起登場，以「歡樂端午」為主題，28日至30日舉辦，城市行銷處表示，龍舟賽每年都有各界好手參賽，今年不但有警消、空軍聯隊參戰，更有外國朋友組成「多國聯軍」前來，除龍舟競賽、水上救生演練外，更有創意市集、舞台遊戲等多項活動，精彩可期。

「吞兵衛’S」由居住新竹縣市的日本人組成，隊員井上晉介指出，吞兵衛在日文代表「愛喝酒」，隊員們愛好棒球，每周業餘均相約西門國小打球，運動完喝一杯是他們最大樂趣，戲稱大夥是「愛運動的酒鬼」，雖平常沒有龍舟經驗，但憑打棒球的默契，過去曾在龍舟賽奪佳績。

隊員池田實成在新竹停留超過5年，十分推崇新竹市美食，對米粉和滷肉飯贊不絕口，他說，市府日前舉辦的綠園道派對很舒適，新竹精釀啤酒更讓他印象深刻，直呼「超好喝！」曾走訪南寮和十八尖山的他，也指新竹市的自然環境具高度可親近性，讓市民更能樂活。

(中時)