美國考慮國際航班客艙 禁止筆記本電腦

美國國土安全部部長約翰·凱利說，他正在考慮在進出美國的所有國際航班的客艙里禁止攜帶筆記本電腦。

凱利說，有跡象顯示，隨身電子設備對民航存在「切實的威脅」。凱利在福斯電視「星期天」節目上說，恐怖分子痴迷於擊落飛行中客機的想法。

這項禁令是今年3月一項禁令的擴大。每天有來自中東和北非十個城市的大約50架次飛往美國的航班根據那項禁令都不得隨身攜帶筆記本電腦。正在考慮的這項禁令要求任何大於智慧型手機的電子設備都必須托運。

根據民航業數據，今年夏季，每星期來往於歐盟國家和美國之間的航班有大約3250架次。

英國針對土耳其、黎巴嫩、約旦、埃及、突尼斯和沙地阿拉伯的航班採取了類似的措施。

川普總統九天的外訪期間，凱利上星期跟歐盟委員會官員在布魯塞爾會談，討論了禁止將筆記本電腦隨身帶入飛機客艙的問題。

(旺報)