全猿主場愛PET趴 中職首「寵物」主題

全猿主場首度專對寵物舉辦為「愛PET趴」。(桃猿球團提供)

Lamigo桃猿隊將在6月3(六)及4日(日)舉辦第五個主題趴「愛PET趴」，訴求愛護動物以及寵物的「愛PET趴」將全猿主場化身為小PET溫暖的家，「愛PET樂園」、「愛PET 要健康」、「我最愛PET」三大寵物風，與桃園市動物保護處以及動物保護協會合作讓球迷朋友體會生命教育以及身歷寵物世界，將是首創的球場寵物主題嘉年華。

在愛PET趴之「愛PET 要健康」當中，將與桃園市動物保護處以及動物保護協會合作，在現場免費提供犬貓植寵物晶片及狂犬病疫苗預防接種服務（兩天各100支疫苗，數量有限，施打完為止），請貓犬爸媽記得攜帶身分證。桃園市動物保護處當日還特別為全猿主場開進犬貓認養車，供民眾現場認養，共襄盛舉。

球團在六日兩天的賽事當中試辦球場愛PET蹓躂區以及愛PET廁所，即日起至6月1日(四)止採預先登記制，欲攜寵物進場看球請至報名選單填寫資料(https://goo.gl/tVK1FE)並附上與寵物的合照，符合活動規範報名成功名單會將於6月2日(五)於官方粉絲團公告，當日憑門票即可與愛PET一起進場欣賞全猿主場，球場也將另闢寵物通道進場。

球團規劃左外野席位為愛PET蹓躂區以及愛PET廁所，攜帶愛PET進場的球迷朋友不但可以讓愛PET陪著自己在原座位賞球，也可以選擇帶著愛PET透過連通道至左外野蹓躂區蹓躂兼賞球。

(中時電子報)