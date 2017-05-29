不止一枚 韓聯參：朝今晨試射多枚飛彈

據韓聯社最新報導，南韓聯合參謀本部（簡稱聯參）29日表示，北韓當天凌晨試射的彈道飛彈不止一枚，飛行高度最高達120公里，飛行距離為450公里。

聯參方面表示，北韓當天清晨5時39分（台北時間4時39分）許在江原道元山一帶試射「飛毛腿」系列飛彈，且所射飛彈不止一枚，具體數量正做進一步分析。

從飛彈飛行高度和飛行距離分析，北韓此次或選擇正常角度發射，而非高角。就北韓此次試射飛彈的軌道不規則等相關觀測，聯參方面表示，這與發射數量不無關係。分析認為，此可被解讀為北韓一次試射多枚飛彈，從而導致軌道觀測出現混亂。

早前聯參方面發表聲明警告稱，北韓不斷挑釁只會使其更加孤立，且必將面臨韓軍方和韓美同盟以及國際社會的嚴厲應對。同時聯參正在分析北韓是否意在通過此次射彈凸顯其堅決構建核彈力量，並向韓方施壓轉變對朝政策等。

(旺報)