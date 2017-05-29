去年大陸電子商務交易額達120兆台幣 增近2成

29日發布的《中國電子商務報告(2016)》顯示，2016年大陸全國電子商務交易額26.1兆人民幣(約120兆元新台幣)，比去年同期增長19.8%，電子商務服務業市場規模實現新突破，達到2.45兆元，電商行業進入了平穩增長的發展階段。

大陸商務部電子商務和信息化司巡視員聶林海29日在電子商務大會開幕式現場發布了《中國電子商務報告(2016)》。報告顯示，2016年大陸網路購物用戶規模、電子商務交易額、電子商務從業人員數量穩步增長。其中，網民規模達7.31億，普及率達到53.2%，網路購物用戶規模達到4.67億，占網民比例為63.8%，較2015年底增長12.9%。全國電子商務交易額26.1兆元，增長19.8%；電子商務服務業市場規模實現新突破，達到2.45兆元，增長23.7%。

2016年，大陸電子商務在促增長、調結構、促創業、助扶貧方面發揮了重要的作用，助力供給側結構性改革效果初顯，成為拉動數字經濟的主要驅動力，賦能傳統零售業，推進民生服務，增強消費者獲得感和體驗感，國際影響力不斷增強。

(旺報)