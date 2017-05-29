女嬰單獨留家中 慘遭比特犬咬
小嬰兒別讓他離開照護者視線！美國密西根州大急流市（Grand Rapids）一名3週大女嬰，在25日晚間被單獨留在家裡，僅僅5分鐘就遭家中飼養的3隻比特犬咬成重傷，保母前來查看發現女嬰頭部受創，送醫急救後仍不治身亡，1隻比特犬的嘴角則有血跡，顯見女嬰被比特犬攻擊。
據《福斯新聞》報導，女嬰送醫經過將近7個小時的手術後仍回天乏術，在26日凌晨2時許死亡。警官狄克遜（Terry Dixon）提醒民眾不要把孩子獨留在家犬或任何寵物周圍。涉嫌咬死女嬰的比特犬約2歲大，但他認為這起事件與狗的品種無關，畢竟任何品種的犬隻都可能失控咬人。
鄰居也在受訪時表示，這一家飼養了三隻比特犬，這三隻狗狗平時就相當兇猛，常常對鄰居吠叫，讓周遭居民害怕。目前警方正在調查詳情，三隻比特犬已被送入動物收容所隔離。
(中時電子報)
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