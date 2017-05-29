遭逮交保4天 男子又偷車被抓

葉姓男子（左）本月20日才剛因偷車被抓，交保後4天再度行竊，警方今天循線再逮人。（孟祥傑翻攝）

真的是抓不怕！新北市45歲葉姓男子本月20日才剛因偷車被逮，不料交保後4天，24日又再度行竊，永和警分局今天（29日）清晨6時許將他逮捕到案，葉男坦承犯行但說：「我沒錢買車啊，借來騎一下而已又不會怎樣！」葉男毫不在乎的態度讓員警頻頻搖頭，訊後依竊盜罪移送法辦。

警方調查，葉男前科累累，包括竊盜、侵占、公共危險等，警方光是列印他的前科資料，就印了超過10頁，偷車地點遍布三重、蘆洲、新莊等地，累計被害人多達近百人，更發現他從18歲起開始偷車，迄今已長達27年之久。

葉男本月20日因偷機車被警方查獲移送法辦，交保後才4天，又於24日下午在三重三和街行竊，因手法熟練，短短10秒鐘就得手騎車揚長而去，還每天騎著贓車到工地打零工。

永和警分局得和派出所員警上網查詢警政知識聯網發現葉男再度犯案，今天清晨5時許便前往其三重車路頭街住處埋伏，葉男約6時許出門，正發動贓車準備離開時，員警上前當場人贓俱獲。

葉男落網後竟向員警說：「我就是因為沒錢買車，所以才借人家的車騎去上班啊，又不會怎樣！」毫無悔意態度讓員警頻頻搖頭嘆氣，訊後將他移送法辦。

(中時)