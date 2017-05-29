上了國中仍尿床 診斷為膀胱過動症
新北市1名就讀國中2年級的學生，不但白天常跑廁所，也經常半夜尿床，床單溼漉漉一大片，不僅睡眠品質不佳，也讓他相當自卑不敢與人互動，經亞太兒童泌尿醫學會祕書長、台北慈濟醫院外科部主任楊緒棣診斷後，確診為罹患「膀胱過動症」，透過行為治療及配合藥物，症狀已大幅改善，終於讓他向尿床說掰掰。
明天（30日）是「世界尿床日」，楊緒棣表示，很多家長誤以為只有幼兒才會尿床，長大就會好，但其實根據統計，大約7％小學生、2％國中生甚至1％%成人有尿床困擾，不但睡眠品質差，還造成心理壓力、影響學習與社交能力。
楊緒棣指出，造成尿床主要有3大因素，包括「夜間多尿症」、「膀胱過動症」與「大腦覺醒中樞異常」。「夜間多尿症」為體內水分鬱積，夜晚時才從尿液排出；「膀胱過動症」是膀胱過度敏感或異常收縮，導致尿急、頻尿、夜尿或急迫性尿失禁；「大腦覺醒中樞異常」則指一般人夜晚膀胱漲尿時，會刺激大腦讓人產生尿意而去尿尿，若大腦感覺不到尿意，脊髓的反射中樞會自行決定排尿，形成尿床。
(中時)
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