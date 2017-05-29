大陸海軍專家：中國航母現在只有「幼兒」水準
中國大陸自製航空母艦001A在今年完工下水，目前唯一服役的航母遼寧艦也在年初完成其巡航任務。但大陸海軍專家李杰給予了嚴格的評價，稱目前航母的能力水準相比美國還尚處「幼兒」階段。
《紀錄中國》日前報導了解放軍大校、教授級研究員李杰的談話，他表示，中國航母無論艦船本身、還是乘員水平，都還有很多需要改進的地方。
李杰說，以中國現在僅一艘遼寧艦的情況來看，是遠遠不夠，因為中國大陸海岸線廣闊，擁有4艘航母才達最低需求限度；而且以現在航母的戰力，單獨對抗強敵上基本沒有任何勝算。
李杰進一步指出，美國海軍長期服役的航母共有10艘，均為10萬噸以上等級，而且美軍海戰經驗累積超過100年。與之相比較，航母發展才處起步階段的中國相當於還是一個「幼兒」
李杰強調，硬體的模仿製造可以在較短的期間內看見成效，但是航母乘員與艦載機飛行員之培養，顯然需要更多時間。
(中時電子報)
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