蘇花公路落石不斷 搶通再等等

台9線蘇花公路112.6K因落石中斷，公路總局原預計今日上午可以搶通，不過現場仍有零星落石，影響工程進度，確定今無法通車，公路總局正式宣布，預定30日下午5時發布通車時間，如情況順利，進度可以提前；但若現場仍持續有落石，不排除再度延後。

(中時)