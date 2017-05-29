台中教育局率40高中校長參觀漢翔航空公司

台中市約40位高中職校長參訪漢翔航空公司，實地了解全機系統整合、民用飛機區段研發、零組件製造與組裝等航太設備。（陳世宗翻攝）

教育局長彭富源（右）表示，市府自104年推動青年希望工程旗艦計畫，重視技職再造、產學合作等，契合式人才培育計畫！（陳世宗翻攝）

台中市政府為推動航太產業的產學合作，教育局長彭富源率領台中市約40位高中職校長參訪漢翔航空公司，實地了解全機系統整合、民用飛機區段研發、零組件製造與組裝等航太設備。彭富源說，漢翔為我國航空器製造商，台中市嘉陽、慈明高中等學校則設有飛機修護科、航空電子科，希望未來結合航空專業銜接課程與產業界實習訓練課程，培育更多航太產業人才。

彭富源表示，市府自104年推動青年希望工程旗艦計畫，重視技職再造、產學合作等契合式人才培育計畫，目前已建立自行車、工具機、木工、農業、觀光等產業鏈合作機制，促成18所市立國中、16所高中、6所大學與50家業者簽署合作意向書。

目前已核定東勢高工辦理木作裝潢人才培育班、台中高工辦理冷凍空調產業專班、大甲高工辦理自行車暨精密機械人才培育專班，在課程規劃和產業實習面更貼近產業發展趨勢，契合產業升級所需人才

彭富源指出，市府今年將進一步推動航太產業聯盟產學合作，並補助經費提升技職學生語言能力、協助專業證照取得，希望讓台中的學子從國中技藝教育扎根，向上銜接技職教育及高等教育並與產業合作，讓學生在學期間即習得該領域實務技術，畢業後可直接就業

漢翔公司工程專業副總經理杜旭純說，漢翔公司自104年起與協助廠家組成A-team，其中包括147家航空相關產業衛星公司，生產零組件、電機電子、自動控制、材料科學等設備，這些都極需各階層的優秀人才，希望透過產學研合作，讓台中優秀學子在地就學就業，成為航太產業生力軍。

(中時)