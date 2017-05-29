東港龍舟賽登場 鎮代與里長伯對決吸睛
一年一度東港龍舟賽今日於東港溪熱鬧展開，一連2天賽事吸引65支隊伍、1600多名選手參與，其中首次納入賽程的東港鎮代隊與里長伯間的友誼賽未演先轟動，主辦單位鳴槍後，2隊賣力向前，代表們最終以些微差距奪勝，全員開心地表示「有運動到就好」。
今年屏東龍舟賽最吸睛是由東港鎮各里里長組成的里長隊，與鎮民代表隊捉對廝殺。2支隊伍賽前都特地下水練習，不想輸給對方，而2隊輸贏結果也成了近日東港鎮民茶餘飯後話題。
有人說，鎮民代表平均年齡較輕，在需要體力的賽事中相對贏面大，但里長伯的擁護者也不甘示弱，強調平常他們全鎮走透透，體力一點也不輸年輕人。今日一早的首場賽事登場，主辦單位鳴槍後，2隊賣力划槳，跟著「一、二、一、二」節奏聲穩定向前，岸邊傳來的加油聲不絕於耳，瞬間炒熱氣氛。
最終鎮代隊以些微差距奪下終點紅旗，2隊成員此時早已氣喘吁吁，直呼：「誰輸誰贏不重要，有運動到就好」。東港鎮長徐志雄表示，這場賽事算是史無前例，不僅帶起話題，也表示對地方事務的重視。
徐志雄還說，端午節划龍舟的意義不止在文化傳承，更是見證每年河川保護的最好方法，期盼東港溪龍舟賽能年年舉辦，與在地的黑鮪魚文化觀光季相輝映，讓更多觀光客前來體驗東港鎮文化之美。
(中時)
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