包粽盼包中？ 柯P：端午節大家高興就好

明天是端午節，台北市長柯文哲今天下午出席端午水岸嘉年華，與外國人體驗包粽子，由於明年就是選舉，包粽行程也引發政治聯想。對此，柯文哲表示，粽子包一包吃掉就好，對他來說就是一個節日，大家高興就好。

柯文哲說，包粽子哪有什麼，包一包吃掉就好。媒體追問明年是否希望包中？他說他是演員，但劇本、導演都不是他，常常是幕僚叫他來就來，今天沒其他事情就排這個活動。

隨著選舉接近，國民黨也有不少人選被點名可能參加初選，角逐台北市長。被問及此議題，柯文哲無奈表示，每天都要回答這種無聊的題目，每天都是相同的答案，就是每天把該做的事情做好，想那麼多幹什麼，事情還沒發生時，想那些東西都是浪費力氣。

他以自己為例，「若你在2014年2月，你會想到柯文哲贏嗎？」他說，不用想太多，時間到了該怎麼做就怎麼做，人活在世界上每天想那麼多幹什麼。

柯文哲與外國人體驗包粽，嫌對方包得不好，他直呼包粽是有專業的！看會包的人包2個，自己依樣畫葫蘆包1個，第2個才是真正練習，他說他們就是沒有仔細看，不過來吃就好了，包粽太為難他們。柯並表示，自己雖然包不好，但多包幾次就熟練了。

(中時)