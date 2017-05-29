包粽盼包中？ 柯P：端午節大家高興就好
明天是端午節，台北市長柯文哲今天下午出席端午水岸嘉年華，與外國人體驗包粽子，由於明年就是選舉，包粽行程也引發政治聯想。對此，柯文哲表示，粽子包一包吃掉就好，對他來說就是一個節日，大家高興就好。
柯文哲說，包粽子哪有什麼，包一包吃掉就好。媒體追問明年是否希望包中？他說他是演員，但劇本、導演都不是他，常常是幕僚叫他來就來，今天沒其他事情就排這個活動。
隨著選舉接近，國民黨也有不少人選被點名可能參加初選，角逐台北市長。被問及此議題，柯文哲無奈表示，每天都要回答這種無聊的題目，每天都是相同的答案，就是每天把該做的事情做好，想那麼多幹什麼，事情還沒發生時，想那些東西都是浪費力氣。
他以自己為例，「若你在2014年2月，你會想到柯文哲贏嗎？」他說，不用想太多，時間到了該怎麼做就怎麼做，人活在世界上每天想那麼多幹什麼。
柯文哲與外國人體驗包粽，嫌對方包得不好，他直呼包粽是有專業的！看會包的人包2個，自己依樣畫葫蘆包1個，第2個才是真正練習，他說他們就是沒有仔細看，不過來吃就好了，包粽太為難他們。柯並表示，自己雖然包不好，但多包幾次就熟練了。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。