41級分就可上警大？校方：初試3倍錄取與少子化影響
前警大教授葉毓蘭在臉書表示「退休金的改變已經是箭在弦上，不得不發了。」而警大公布106學年度錄取名單卻讓她倒抽一口氣，錄取分數崩跌是40年來最大滑落。葉毓蘭憂心年輕人有選擇權時，不會願意擔任沒有保障的警察工作了。在人才外流後，未來的治安堪慮。
對此，警大表示，各界關切中央警察大學106學年度學士班4年制第86期入學考試第1階段（初試）自然組（甲組）男生合格人員的錄取分數(以4科計)採計至41級分，其主因為少子化影響，今年大學學測考生短少6629人，各國立大學甲組科系亦面臨招生不足窘境，而今年各地優秀高中生仍和往年一樣，有把握者才來報名警大，其實，警大在兩年前已開始因應少子化問題，故今年共有1768人報名，和往年比較，學子報考警大，興趣不減。
警大指出，今年自然組（甲組）男生初試合格人員的最低級分數雖為41級分，係3倍錄取後的初試合格人員級分數，但並非正取分數。因警大招生須經初試(學測成績)及複試，初試合格者在今年7月5日仍需通過體格檢查、體能測驗及口試等嚴格篩選，才錄取為正取生，其餘則列備取生。與往年相較，經初步評估，應能維持旣有的招生品質。
(中時)
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