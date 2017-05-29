逸仙國小石狛犬遭破壞 柯P下令嚴辦

中華統一促進黨成員、前台北市議員李承龍和女子邱晉芛昨晚持榔頭敲毀北市逸仙國小門外雕像「石狛犬」，台北市長柯文哲今天下午出席端午水岸嘉年華後受訪表示，非常討厭沒事找事做、製造仇恨的人，一定要嚴辦！

柯文哲表示，他很久沒發Line群組，今天(29日)早上特別發Line給市長室會議的人。他認為，台灣這社會及國家內外交迫，團結都來不及了，他非常討厭沒事找事做、製造仇恨的人，因此一定要嚴辦。

(中時)