MLB》照亮大都會的曙光 「黑暗騎士」哈維繳好投

「黑暗騎士」哈維挺過風風雨雨，總算再繳好投。(美聯社)

大都會「黑暗騎士」哈維(Matt Harvey)今年傷癒復出，表現卻始終不盡理想，球投不好就算了，日前還因宿醉曠職遭球隊禁賽，儼然成球隊的麻煩人物，不過走過風波的他，29日先發戰海盜總算振作，用6局失1分好投率隊7比2擊敗海盜，讓總教練柯林斯(Terry Collins)興奮直言「這令人振奮！」

哈維自上月21日戰國民後，連5場先發都未投滿6局，且其中3戰失超過5分，自責分率從上月4.25飆到5.36，控球還大走鐘，5場狂送21次保送。儘管如此，球團仍持續給他機會，他總算在此役回應球團期待，用極速96英里(約154公里)的速球搭配滑球，繳6局挨6安、失1分、飆4K、2保送的好投，奪本季第4勝。

「專注在每顆球，盡可能的減少失分，是最重要的事！」哈維2下被波蘭柯(Gregory Polanco)轟陽春炮後，在第4、第5局兩度遇失分危機，皆適時穩住陣腳，飆K解危，尤其第二度對決波蘭柯，能用挨轟的滑球把他解決，更讓他信心大振，「2下他轟出全壘打，但打者在得點圈，得拚了命減少失分，那個打席是這場比賽一個關鍵！」

在面臨危機時如過往般飆K，哈維坦言是很大的鼓勵，「我知道眼前打者不好惹，得費不少心力，今晚投球感覺很順，必要時刻都能投出想投的球。」哈維剛猛速球不再，開季投得辛苦，因此他一直努力找出讓打者出局的方法，而今天他兩度閃過危機、避免大量失分，這段時間的努力，似乎總算有了收穫。

哈維回穩，讓戰績並不理想的大都會，看見一絲曙光。柯林斯開心的說，哈維就和過去他們所討論的一樣，不用一定要把速球飆到97英里，仍能解決打者，「他展現對球路的控制力，尤其曲球是我今年看到最棒的狀態。他今晚把球路運用得很棒，很替他開心，這對他的信心有很大的幫助！」

(中時電子報)