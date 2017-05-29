無牌慢車占人行道 台鐵潭子站成違停樂園

網友貼出台鐵潭子新站人行道遭無牌車違停占據。（翻攝臉書）

電動車、自行車違停人行道，民眾抱怨破壞門面且無路可走。（王文吉攝）

警方於人行道放三角錐、設告示牌，宣導「重點拖吊區，嚴禁停車！」但多數自行車騎士視若無睹。（王文吉攝）

台鐵潭子站前身障車位也遭自行車占用。（王文吉攝）

高架鐵路成天然遮陽棚，台鐵潭子新站違停嚴重！民眾投訴潭興路入口處人行道停滿車輛，多數都是沒掛牌的電動車、自行車，警方取締和拖吊都有困難，每到假日，加工出口區移工搭車前往台中站，違停情況更是誇張，不僅有礙市容也影響人行動線。

網友在臉書社團《潭子大家庭》揭發無牌慢車違停亂象，有人留言「有牌機車都開單了，電動車（沒牌）都沒事，還越停越多。」「之前舊站亂停就算了，這麼漂亮的新站應該管一管。」「人行道都被占據了，根本沒路可走！」

記者到場直擊女移工騎乘電動車隨意竄行人行道，找到空位一停，直衝2樓月台趕搭火車。警方雖於人行道放三角錐、設告示牌，宣導「重點拖吊區，嚴禁停車！」但多數民眾視若無睹，還有自行車占據身障車位，員警無奈表示「沒有掛車牌，無法逕行舉發啊！」

豐原交通分隊長許家瑜表示，自行車、未掛牌的電動車屬於慢車，違停無法開單告發，僅能等候車主、騎士現身再口頭勸導，請對方依規定停放或移置；或是知會環保單位，依廢棄物清理法，逐車張貼公告通知，限期未移即載運至清潔隊。

有警察私下表示，針對違停慢車，台北市制定《處理妨礙道路交通車輛自治條例》管理，可加鎖或拖吊移置，台中市因無規範罰則，若要取締，確實依法無據。

台中市交通局長王義川表示，台中市制定《違規車輛移置保管及處理辦法》，機器腳踏車及自行車每輛收取移置費100元、保管費每輛每日50元，但無牌車難認定車主，領車恐衍生爭議，鮮少實施拖吊，若是路障、違停，多數都是通報環保單位依廢棄物處理。

(中時)