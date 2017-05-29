宣傳片被爆找籃球員來當游泳選手 世大運：合約沒規定
2017世界大學運動會將在8月於台北登場，日前官方臉書釋出最新一支宣傳影片「Taipei in Motion」，短短1分半內以快速剪輯與專業攝影，充分展現台北人文景觀和運動之美，讓人看完熱血沸騰，備受讚譽。不過，如今卻傳出，在影片中擔任游泳選手的運動員，竟是找籃球員來代打，遭質疑對游泳選手不尊重，引發熱議。
據《蘋果日報》報導，有民眾投訴，世大運最新宣傳影片中，游泳橋段的拍攝對象實際上並非游泳選手，而是籃球運動員；他質疑，台北市有那麼多游泳選手，卻偏偏找來籃球員，這不免顯得不尊重游泳選手。
對此，世大運執委會證實，影片中游泳橋段的拍攝確實是找來籃球員，但會這樣做，主要是因時程緊迫，難以在短時間內敲定現役國手人選與時間，所以在選角上，以體育學院的學生為主。
世大運發言人楊景棠也表示，最初跟廠商討論時，為呈現力道，有要求廠商，運動鏡頭盡量找運動員，且合約內並沒有規定一定要找各項目的選手拍攝；楊強調，如果社會大眾對此有疑慮，未來相關影片拍攝會再注意。
消息曝光後，立刻引起熱烈討論，網友紛紛說道，「一定要游泳選手去拍？那郭書瑤會通靈嗎？」「超人系列電影從此停拍，因為找不到真的可以自體飛天的人類。」「廣告而已是有什麼毛病。」還有人逗趣地提到，誰說籃球員不能游泳？前NBA球員提姆‧鄧肯（Tim Duncan）曾經就是游泳選手。
(中時電子報)
關鍵字：世大運
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