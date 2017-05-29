降雨挹注水庫蓄水 台南可望解除一階限水

台南市從4月5日起實施第一階段限水，一個月來水情都不算樂觀，所幸老天賞臉，根據南區氣象中心觀測，未來幾天台南降雨可望有較大進帳，南化水庫目前蓄水回到5成，經濟部水利署可望在近期解除台南地區一階限水。

南區氣象中心表示，因西南風增強的影響，明、後兩天（30、31日）台南將轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣，週四起鋒面接近，並將滯留在台灣上空多日，天氣將變得很不穩定。這波鋒面影響中南部地區為主，預估台南將有連續幾天降雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，預估台南降雨會集中在6月2日至4日。

(中時)