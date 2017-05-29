周玉蔻16年婚破局 命理師斷「財運強，不適合婚姻」
名嘴周玉蔻27日突在臉書寫下「現在我單身」，宣布和美籍華裔商人李賢礽的16年婚姻破局，身邊友人更透露其實2人早在7年前就協議離婚，周玉蔻現人則前往英國度假，不時分享旅遊感想，心情似乎不受婚變影響。而命理師江嘉葉分析周玉蔻的面相，指她財庫豐厚，卻也斷言「她適合的是沒有婚姻的愛情」。
江嘉葉說，周玉蔻的脾氣有些驕縱任性，從胸前氣場光亮，看得出她很有主見，同時見識廣闊、才氣橫溢，雖然說話言語銳利，但會因時因地說適合的話，對不同人也會以不同的言語面對。另外，周玉蔻上頸椎強硬有力，做人處事懂得應變，頸下則光點閃爍，代表財氣運強，「尤其60歲後鼻準發光，下巴圓潤有氣，不僅財庫豐厚，也能守得住。」
至於周玉蔻的感情方面，江嘉葉從她稍嫌乾枯的嘴唇分析，直指氣色不佳，且齒肉堅硬度不足，在情路上容易遇風雨飄搖，而依命格看的話，婚姻對她來說是沉重的負擔，建議她別看重那張證書。最後，江嘉葉也提醒周玉蔻胃部氣場緊、易乾嘔，需要多注意健康。
(中時電子報)
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