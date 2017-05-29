樹德家商才藝訪問團 訪美姊妹市波特蘭
樹德家商文化藝術表演團隊組成之龍舟隊暨民俗才藝訪問團，配合陳菊市長及康裕成議長率領的波特蘭府會代表團再度出擊，將於6月3日至6月15日第26度代表高雄市前往美國波特蘭姊妹市訪問。
樹德家商文化藝術表演團隊一向享有盛名，龍舟隊在高雄市龍舟競賽中連獲多年冠軍，戰績輝煌；樂、舞、旗隊於全國音樂比賽中，更連續十八度勇奪特優獎第一名。該校舞蹈班、管樂團與國樂團近年來多次參與國內、外及全國性各項重要活動，皆有卓越的表現。
姊妹市美國波特蘭市年年邀請樹德家商文化藝術表演團隊組成的龍舟隊暨民俗才藝訪問團，代表高雄市參加2017年6月初於該市舉行之玫瑰花節大遊行、龍舟比賽及高雄之夜傳統民俗才藝表演，遊行中將由管樂團配合身著亮麗彩裙的舞者，展現高雄海洋城市的特色。
該團師生62人由校長陳茂霖率領，並配合由陳菊市長、康裕成議長率領的波特蘭府會代表團，將於6月3日前往波特蘭市參加玫瑰花節節慶活動，並參觀美西文化建設，順道訪問姊妹校大衛道格拉斯中學，預定6月15日返國。
(中時)
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