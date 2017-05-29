貓咪卡車內 警急叩修車業幫忙

李姓民眾駕車從新竹湖口行駛台31線北上，發現有貓咪卡在輪胎弧縫隙內，警方協助找到修車業者將貓救出。(賴佑維翻攝)

李姓民眾駕車從新竹湖口行駛台31線北上，在18K時隱約聽到貓咪哀嚎聲，下車查看，發現1隻貓咪卡在自家轎車輪胎弧縫隙中，趕緊攔下巡邏經過的楊梅分局埔頂派出所副所長陳水松、警員江政勳，經警方協助後，順利救出貓咪。

楊梅警方說，連假大多數修車廠都沒有營業，不斷聯繫後終於有業者到場，協助拆下輪胎將貓咪救出，民眾也感謝警方熱心協助。

(中時)