端午節開毒趴 12人遭逮

桃園市大園警分局巡邏時，見鐵皮屋燈火通明，盤查發現竟是開毒趴。(賴佑維翻攝)

桃園市大園警分局新坡派出所28日23時許，巡邏行經觀音區新華路一段415巷時，發現一處鐵皮屋前停了多部車輛，且屋內燈火通明，員警覺得有異入內盤查，當場查獲12名男子在屋內吸食K他命。

警方調查，該群男子年齡為20歲至50歲間。其中一名男子於警詢時供稱，他是負責整修該間鐵皮屋的工人，知道平時不會有人前來，便趁著端午連假找朋友開毒趴想放鬆一下，沒想到卻來了這麼多人，因屋外停太多車而露餡，直呼倒楣。

警方表示，遭逮的12人中，有11人經尿液初篩後呈現三級毒品陽性反應，且11人均坦承持有及吸食K他命，並表示他們都是第一次去該處吸毒，至於毒品來源均供稱是向不知名人士所購得，全案於詢後依違反毒品危害防制條例函報裁罰。

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(中時)