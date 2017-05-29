高雄市楠梓區藍田里下鹽田社區歡喜接待北京朝陽社區

高雄市楠梓區藍田里下鹽田社區包粽子送低收入戶家庭。（楠梓區公所提供）

有朋自遠方來，不亦樂乎。高雄市楠梓區藍田里下鹽田社區在28日歡喜接待北京朝陽社區參訪團到訪，以端午粽香迎接海峽對岸的社區伙伴，進行社區間的文化及環境議題交流。

並藉由結合社區端午佳節包粽活動，號召志工以及參訪團貴賓一起動手洗粽葉、包粽子，發送至里內低收入戶家庭，希望共同把愛與關懷散播出去。

楠梓區藍田里配合佳節活動邀集志工們一起辦理包粽分送弱勢家庭關懷活動，遠道而來的北京參訪團也挽起衣袖投入包粽子的行列。他們一同洗粽葉，將粽葉捲成漏斗狀，塞進炒好的糯米和豬肉、香菇、蝦米等配料，俐落的繫上棉繩後，一顆顆愛心肉粽瞬間完成。

在等待炊粽的過程中，大家也七嘴八舌說起自家的粽子是什麼不一樣的餡料，有多麼好吃，讓現場笑聲不斷，氣氛顯得十分熱鬧。這項活動不但傳達大家的愛心，更藉由包粽子進一步聯繫大家的情感。

楠梓區公所王嘉東區長、藍田里謝坤易里長、志工和北京朝陽社區團員，一同將熱騰騰的肉粽一一送到弱勢家庭手中，讓他們感受到社會的關懷愛心。

楠梓區公所為打造楠梓成為低碳環作綠色幸福城市，結合下鹽田社區發展協會申請高雄市政府都發局的「清淨家園社區營造計畫-藍田美玉」補助，將傳統三合院與屋埕廣場，設置小沙坑與傳統水筏汲水器的親子友善空間，並透過馬賽克圖案拼貼與抿石子呈現出下鹽田社區從早期晒鹽場轉為農田的歷史背景，為社區增添文化傳承意涵，並獲得105年度「建築園冶獎」肯定。

這些社區閒置空間活化再造的成果，也獲的朝陽社區的大力贊許，紛紛詢問營造過程以及不斷拍照，透過參訪活動，吸取文化創新、環境永續等的社區營造模式，讓自己的社區自治發展具有活力與創意的能量。

王嘉東表示，歡迎北京朝陽社區參訪團特來觀摩社區活動，楠梓區公所為翻轉楠梓地區長期給人「汙染、不宜居住」之負面印象，結合社區發展協會將轄區內閒置雜亂空地，藉由居民參與規劃共創綠意潔淨家園成為城市永續發展的新目標，希望集合當地居民的力量支持，一同打造楠梓為綠色環保宜居新都心，未來也希望北京有更多的社區都能來楠梓交流旅行。

(中時)