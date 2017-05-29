北韓問題棘手 美媒：川普政府將延宕對台軍售

圖為日前漢光演習陸軍航特部隊的CH-47運輸直升機運載特戰連機車部隊執行空中突擊應援作戰。（資料照片 林永富攝）

NBC在28日晚間新聞獨家報導，美國官員透露，為顧及中美關係，川普政府將延宕對台軍售。原因是日漸棘手的北韓問題，需要中方出手相助。

NBC指出，台灣軍方日前在澎湖進行漢光演習，但美國軍售可能會遭到延宕。不願具名的美國官員表示，為維持中美關係，川普政府有意延宕對台軍售，對北京讓步，以換取在北韓問題上的支持。

其實早先華盛頓郵報即分析，4月川習會時雙方認知北韓問題是首要任務，美方不想激怒中國，因此先叫停歐巴馬政府時期定案的10億多美元的對台軍售。

美國國會對台軍售一直扮演關鍵角色，眾議院軍事委員會主席托恩柏利27日提出「強化亞太區域安全法案」，要求川普政府遵守對台軍售的承諾。台灣方面期待取得新武器，總統蔡英文曾表態F35戰機的採購是個選項。

(中時電子報)