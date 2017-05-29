中山地下書街公共通道 6月起分區段裝修
台北捷運公司指出，6月1日起至7月9日止，中山地下書街（中山站至爵士廣場）將分二階段進行公共通道裝修工程，施工期間須封閉通道（含區域內電梯或出入口），往來中山站及雙連站請改由地面層線形公園通行。
北捷表示，已於現場張貼引導公告，呼籲民眾配合進出，造成不便敬請見諒。
第一階段施工由6月1日至6月20日，封閉區域為R9出入口至爵士廣場間通道及R9電梯（R9出入口除外），有電梯需求的旅客，請搭乘R10電梯經由線形公園往返中山站或雙連站。
第二階段施工由6月21日至7月9日，封閉區域為中山站至R9出入口前方通道、R7出入口及R8貨梯，有電梯需求的旅客，請搭乘R9電梯。
北捷指出，中山地下書街公共通道自6月1日起進行裝修，考量施工噴漆、裝修易產生異味及粉塵等不利旅客通行因素，不得不分階段封閉，施工期間全日開放未封閉區域電扶梯（R7或R9出入口電扶梯），方便民眾通行。
(中時)
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