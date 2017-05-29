「用愛去對抗仇恨」 齋戒月反恐攻影片網路瘋傳
在今年穆斯林齋戒月的第二日，網路上以一支「用愛來崇敬你的神，而不是恐怖行動」為主題，描述虔誠信徒所面臨的自殺性炸彈客的宣傳影片迅速流傳。
據《中央社》報導，阿拉伯聯合大公國流行歌手阿賈斯米（Hussain al-Jassmi）作為要角的這段影片，在中東各國營運的科威特電信商Zain，當地時間26日上傳這段影片。Zain的官方YouTube頻道上超過200萬次點閱，在臉書已被分享超過4000次。
在影片開頭，伴隨正在製作炸彈的男子影像，出現一位孩子的獨白，他說：「我會將所有事都告訴神，告訴祂，你以我們這些孩子填滿了墓地，淨空了課桌」。在影片中，不斷出現被蓋達組織（Al-Qaeda）或伊斯蘭國（IS）聲稱犯下的爆炸案影像。在影片的最後，卻是一場快樂的婚禮及一群興高采烈的孩童，傳達積極正面的形象。結尾的黑色背景上寫著一段文字，說道「我們會用愛的歌曲面對他們的仇恨」。
今年的齋戒月從5月27日至6月25日。根據《古蘭經》（Quran）律法，從太陽升起到日落約15小時內須禁食與祈禱，也禁止任何親密行為，和一切爭執與戰爭；不過，伊斯蘭極端主義者的恐怖行動卻未因齋戒月的到來而停止，27日阿富汗就發生了一起奪走13條人命的自殺汽車炸彈攻擊。
波斯灣各國以美國為首，在敘利亞、伊拉克等IS恐怖分子占領的地區進行轟炸與反擊，其中也有部分國家被列為極端組織的恐攻目標。
(中時電子報)
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