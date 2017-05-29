昔女神藍潔瑛傳被強暴發瘋 他爆大佬是「他」
港星藍潔瑛外型亮眼，出道時有「艷絕五台山」的稱號，在周星馳電影《齊天大聖》中扮演美艷蜘蛛精，令人印象深刻，未料晚景生活潦倒，更屢傳精神異常，有一說是因她被香港演藝圈大老玷污後，才導致發瘋，現有網友在微博詢問名嘴宋祖德，他竟影射真相和周星馳有關。
藍潔瑛曾被拍到白髮、潦倒模樣，和昔日美艷模樣差很大，外傳她曾被香港演藝圈大老玷污，才導致精神異常，也有一說是她被當年交往的小開男友的情敵，下降頭才變這樣。
有網友就在微博詢問名嘴宋祖德，「藍潔瑛真的被凌辱過嗎？傳聞中那位大哥是誰？她現狀如何，和傳聞說的那樣慘嗎？」他僅回應：「是的，到我置頂微博找」，而他置頂的就是關於周星馳的文章，似乎暗指大佬是周星馳，不過網友對於他的爆料都不信，指他根本胡言亂與、造謠生事。
(中時電子報)
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