病婦欲輕生 龜山警送粽子安慰

龜山警送上粽子，協助李女的三餐生計。（警方提供）

桃園市50歲李姓婦女，日前因為工作不順加上疾病纏身，向鄰居表達想輕生之意後外出不歸。鄰居擔心她想不開，向桃園市龜山分局報案，坪頂派出所警員藍金富與警員朱庭毅巡邏時沿路尋找，在路邊找到李女，不但把她送回家，還買了端午禮盒給她，安慰她失落的心情。

警方表示，領有精障手冊的李女平日以擺地攤賣衣服為業，因為脊椎不好，前後共開了7次刀。醫療費壓力沉重，獨居的她又沒人可以協助生計，員警得知後心中感到不捨，替她打氣之餘，還自掏腰包買了端午節禮盒給李女，希望幫助她三餐溫飽，讓李女感動不已，也答應員警會打消輕生念頭。

★再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788-995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時)