爆炸倖存者自盡 友：他不想活在有恐攻的世界…

揮不去恐攻陰影，倫敦77爆炸案倖存者在家中自殺。(圖/取自《太陽報》)

對於恐攻爆炸倖存者而言，活下來不是希望，而是一輩子的陰影。英國52歲沃爾特（Tony Walter）是倫敦七七爆炸案倖存者，此次曼徹斯特體育館爆炸，觸發他心中對恐攻的恐懼，事件發生40小時後，他被發現在公寓自盡，成為爆炸案第23位犧牲者。

據英國《太陽報》（The Sun）報導，2005年7月7日，倫敦數個地鐵站及數輛公車爆炸，當時埃奇韋爾路站（Edgware Road station）包括炸彈客穆罕默德（Mohammad Sidique Khan）在內，共7人喪命。在現場的沃爾特僅被彈片波及，未危及生命，卻在他心中種下恐懼的種子。

英曼徹斯特爆炸案發生後，沃爾特不見蹤影，不久後警方證實，他已在家中自殺。一名同事沉痛表示，沃爾特在3月英國國會恐攻後，便成日悶悶不樂，直說無法揮去77爆炸案的恐懼，「他不想活在這個有恐攻的世界，最終選擇了自殺」。

(中時電子報)