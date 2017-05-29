爆炸倖存者自盡 友：他不想活在有恐攻的世界…
對於恐攻爆炸倖存者而言，活下來不是希望，而是一輩子的陰影。英國52歲沃爾特（Tony Walter）是倫敦七七爆炸案倖存者，此次曼徹斯特體育館爆炸，觸發他心中對恐攻的恐懼，事件發生40小時後，他被發現在公寓自盡，成為爆炸案第23位犧牲者。
據英國《太陽報》（The Sun）報導，2005年7月7日，倫敦數個地鐵站及數輛公車爆炸，當時埃奇韋爾路站（Edgware Road station）包括炸彈客穆罕默德（Mohammad Sidique Khan）在內，共7人喪命。在現場的沃爾特僅被彈片波及，未危及生命，卻在他心中種下恐懼的種子。
英曼徹斯特爆炸案發生後，沃爾特不見蹤影，不久後警方證實，他已在家中自殺。一名同事沉痛表示，沃爾特在3月英國國會恐攻後，便成日悶悶不樂，直說無法揮去77爆炸案的恐懼，「他不想活在這個有恐攻的世界，最終選擇了自殺」。
(中時電子報)
文章來源：THE SUN
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