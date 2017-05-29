紫米五穀粽養生？ 醫：吃多照胖

李俊志醫師建議民眾粽子別吃多，也不能取代正餐當飯吃。（院方提供）

端午節連假4天，不少民眾收禮、送禮之後，都窩在家裡吃粽子，業者為了改變粽子易胖的印象，改以五穀米、紫米代替糯米做成粽子。醫生提醒，五穀米屬於粗糙纖維，對胃病患者負擔更大，紫米則和糯米一樣是高升糖指數的食材，吃多一樣會胖。

敏盛綜合醫院營養室主任劉香蘭表示，市售的粽子熱量一顆約400至600大卡，是白飯的1.4至2倍，身體增加1公斤的脂肪需要7700大卡，如果把粽子當飯餐餐吃，每天將比吃白飯多出400至1000大卡的熱量，只要1至2週體脂肪就可能增加1公斤。

劉香蘭建議，挑選粽子時，可以去掉粽內的肥肉不吃，尤其是慢性疾病者，更要避免吃下蛋黃及五花肉，以栗子和瘦肉代替；甜辣醬、醬油膏等沾醬也是地雷，因為鈉含量高，不建議高血壓、心血管疾病及腎臟病患者食用，吃鹼粽時也可改用赤藻醣醇類的代糖取代糖粉。

新陳代謝科李俊志醫師表示，粽子大多含糯米，糊精多且黏性高，吃了難消化，且升糖指數高，糖尿病患者吃了容易血糖快速升高，可改以用薏仁、山藥做成的粽子代替；若民眾有高血脂，粽子中的肥肉、蝦米、蛋黃、魷魚盡量不要食用；花生雖然屬於低升糖指數的食物，但是因為它的油脂含量高，也不適合多吃。

李俊志也提醒，業者為了增加粽子健康的形象，會改以五穀米粽、紫米粽取代傳統粽，看起來似乎很養生，但紫米和糯米一樣屬於高升糖指數的食材，吃多一樣會胖；五穀米粽雖然比較健康，但因為是高纖維食材，吃多也會造成腸胃病患者的身體負擔，建議民眾淺嘗即可。

(中時)