阿格西爆最初拒絕喬帥 被她說服
前球王喬柯維奇(Novak Djokovic)法網找來網球名將阿格西(Andre Agassi)執教，不過邀請之路歷經一番波折，阿格西自爆最初拒絕「喬帥」，在妻子、前德國球后葛拉芙（Steffi Graf）的勸說下才接下重任。
47歲的阿格西2006年退役，生涯8座大賽金盃，法網期間決定短暫擔任「喬帥」教練，不過阿格西接受法國電視採訪自爆，一開始其實拒絕喬柯維奇，「他大概3周前打電話給我，當時我說不。但我妻子說，『你應該去，你會樂在其中。』」
「玉羅剎」葛拉芙的遊說之下，加上原本早就計畫法網期間至法國家族旅行，讓阿格西念頭一轉，「希望觀察喬柯維奇幾場比賽，試著把我所能教的帶給他，即使是一個小提醒也能帶來改變。」
擁有12座大賽冠軍的喬柯維奇，去年卸下球王光環，但自從1月杜拜網賽封王，至今連5場賽事無緣金盃。但阿格西對他深具信心，「他絕對能比昨天更好，他只會進步，因為他知道自己有多強壯。」
(中時電子報)
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