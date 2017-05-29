阿格西爆最初拒絕喬帥 被她說服

阿格西與妻子葛拉芙都是網球傳奇球星。(美聯社資料照)

喬柯維奇(右)法網將聘請傳奇名將阿格西(左)執教。(美聯社資料照)

前球王喬柯維奇(Novak Djokovic)法網找來網球名將阿格西(Andre Agassi)執教，不過邀請之路歷經一番波折，阿格西自爆最初拒絕「喬帥」，在妻子、前德國球后葛拉芙（Steffi Graf）的勸說下才接下重任。

47歲的阿格西2006年退役，生涯8座大賽金盃，法網期間決定短暫擔任「喬帥」教練，不過阿格西接受法國電視採訪自爆，一開始其實拒絕喬柯維奇，「他大概3周前打電話給我，當時我說不。但我妻子說，『你應該去，你會樂在其中。』」

葛拉芙是網壇史上唯一完成年度金滿貫球員。(美聯社資料照)

「玉羅剎」葛拉芙的遊說之下，加上原本早就計畫法網期間至法國家族旅行，讓阿格西念頭一轉，「希望觀察喬柯維奇幾場比賽，試著把我所能教的帶給他，即使是一個小提醒也能帶來改變。」

擁有12座大賽冠軍的喬柯維奇，去年卸下球王光環，但自從1月杜拜網賽封王，至今連5場賽事無緣金盃。但阿格西對他深具信心，「他絕對能比昨天更好，他只會進步，因為他知道自己有多強壯。」

(中時電子報)