端午連假第三天 國道南部車流順暢

國道1號車況秩序良好，車流順暢。(圖/郭韋綺)

端午連續假期第3天，國道岡山、楠梓路段上午短暫出現收假車潮，因車多走得慢，時速平均在30至40公里，中午過後車潮逐漸散去，車輛明顯變少，時速維持90至100公里，大致上車況良好，僅國道10號燕巢系統交流道、東向匯入國道匝道較壅塞。

國道五隊表示，端午連假4天，國道1號岡山、楠梓、高科、路竹路段車流順暢，今天第3天車潮出現在上午，預估應是返鄉車潮第一波，中午過後至下午3時，車潮逐漸趨緩，預料第二波返鄉車潮，會在接近傍晚時分才湧現。

(中時)