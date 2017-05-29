楊繡惠自爆被小5歲小氣男星追求 馬國賢說話了

楊繡惠去年在電視劇與馬國賢飾演夫妻。(本報系資料照)

馬國賢昨日在節目否認追求楊繡惠。(中天)

52歲楊繡惠目前單身中，本月初曾向媒體透露，前陣子被小5歲男藝人追求，還透露對方很小氣，合作拍戲時間每天跟她借3次20元買飲料，但從未還錢，令外界懷疑是去年與她合作8點檔《加油！美玲》的馬國賢，不過已遭馬國賢否認。

46歲馬國賢昨日上中天《小明星大跟班》被媒體問及疑似追求楊繡惠一事，他直言自己並非對方的菜，也替楊繡惠可惜至今都沒遇到好的緣分，甚至還自爆最近剛結束一段戀情，對方是小18歲的女老師，因為女方覺得個性差太多，想回頭找前男友提分手，力撇追求楊繡惠傳聞。

(中時電子報)