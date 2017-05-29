新竹動物園：休園後3種方式安置動物
新竹市立動物園即日起「請假」休園，進行1916再生計畫，許多民眾以及市議員憂心，60隻動物有無容身之處，對此園方表示，施工期間由其他動物園協助收容、搭建臨時籠舍、未施工區域原地安置等3種方式，請大家不用擔心，會讓動物們得到妥善照顧。
動物園說，目前已獲得木柵、壽山及頑皮世界動物園同意，將依各動物園籠舍狀況分別協助收容安置禽鳥類等24種物種，避免動物運送危險、緊張，園內已興建2處臨時安置籠舍，作為草食動物、靈長及爬蟲類等動物在施工期間的臨時住所。
而河馬樂樂，因年紀已大，不適合麻醉及長途運送，施工時採「半半施工」方式，在新的濱水動物區興建完成後，讓河馬自行移動至新住所，再進行舊河馬池的整建；另猛獸區的紅毛猩猩、孟加拉虎及馬來熊，將安置在剛整建完成的動物內舍。
園長楊家民指出，新竹市立動物園將打造「類棲地」場域，成為「沒有動物被關在籠子裡」的動物園，提供動物更大活動空間，配置分5大區，高草疏林區有伊蘭羚羊、梅花鹿等草食動物，濱水動物區有河馬、黑天鵝等禽鳥類。
另猛獸區會有孟加拉虎、紅毛猩猩及馬來熊，猴島區有台灣獼猴等靈長類動物，小朋友最喜歡的可愛動物區則有綿羊、家兔及天竺鼠等，歷史區保留展示具歷史意義之舊大象門、噴水池及日式石燈等文物設施。
(中時)
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