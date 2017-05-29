客庄中年婦返職場 石岡穀倉重開張
建於民國30年代的石岡穀倉，在縣府時期列入歷史建築保存，並委託石岡區社區文化發展協會代管，縣市合併後，市府不再補助水電經費，去年暫停開放，遊客經常撲空；經台中市休閒農業發展協會向勞動部申請多元就業開發方案，媒合社區婦女擔任導覽員，開發手做DIY活動，最近恢復營運，再現穀倉昔日風采。
石岡穀倉為日軍為因應太平洋戰爭儲糧而建，擁有產權的石岡區農會，原本有意拆除，不料，921震災時，穀倉結構絲毫未損，地方爭取列入歷史建築，經當時台中縣政府斥資整建，並於民國94年7月1日開放參觀。
石岡區社區文化發展協會理事長呂理全說，石岡穀倉以台灣杉木為主要建材，部分樑柱使用高級紅檜，結構採「斜撐」工法，牆壁則用「竹編夾泥牆」減輕重量，防震效果絕佳，歷經墩仔腳、921地震都沒被震倒，內部展示3層樓高的古董碾米機，見證碾米發展歷史。
921震後石岡農會委託該協會代管，並由石岡公所補助水電費用，縣市合併後，市府不再補助，該協會不堪每年虧損2、30萬元，去年乾脆關閉，以示「抗議」。台中市休閒農業發展協會覺得可惜，今年向勞動部爭取多元就業開發方案，提供在地婦女就業，於2月份重啟營運。
石岡穀倉開放時間為每天上午8點到下午5點，除提供團體預約導覽及山城客家米食柑仔酥DIY等活動。呂理全並教導就業婦女利用石岡特產柑橘，自製客家酸柑茶、柑仔酥、柑仔醬、柑仔茶及橘力果等現場展售。
51歲的陳佳利去年因車禍無法提重而失業，她說，幸好有多元就業，讓她擔任導覽員，貼補家用；家住東勢的葉秀真則說，孩子都大了，她藉由多元就業，重返職場，學會導覽、農產加工及休閒農業等技能，收穫良多。
(中時)
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