小英上台一年就全台抗議 遭譏陳水扁6年才辦到
蔡政府執政剛滿一周年，然而這段期間已發生過多次抗議大遊行。年金改革以及陸客減少影響觀光業者生計，造成許多民眾不滿。28日台北國際龍舟錦標賽，以及首度移師小英故鄉屏東舉辦的2017總統府音樂會，皆有民眾在場外抗議蔡英文。小英上任一年，抗議便南北隨行，也被製圖諷刺，「陳水扁花了6年才辦到的事情，蔡英文只花了1年就辦到了!」
台北國際龍舟錦標賽昨天舉行，蔡英文總統到場為民進黨龍舟隊加油，場外卻有國道收費員自救會高舉布條抗議，要求小英對收費員「履行協議」，會長孫秀鑾痛批小英「跳票了卻不出來說話」，覺得遭政府欺騙，自救會也揚言，未來將「如影隨形，抗爭到底」。
2017總統府音樂會首度移師小英故鄉屏東舉辦，28日在屏東演藝廳登場；不料，蔡英文與友邦使節在廳內欣賞音樂時，場外群聚近600民眾，拉白布條且不斷叫囂，除有軍公教退休人員抗議年金改革，另有農民到場陳情，警方派出800人維安，數度與陳抗民眾發生衝突。抗議活動屏東召集人黃冬輝立即現場宣讀反年改、反同婚等訴求，並指稱蔡英文是「繼秦始皇、隋煬帝後，第三個最大的暴君」。
臉書粉絲頁「鳳凰花護民主市政監督聯盟」，製圖諷刺蔡英文南北行，民眾抗議如影隨形。陳水扁花了六年才辦到的事情，蔡英文只花了一年就辦到了。
(中時電子報)
文章來源：鳳凰花護民主市政監督聯盟
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。