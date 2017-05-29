小英上台一年就全台抗議 遭譏陳水扁6年才辦到

蔡英文南北行，抗議如影隨形遭諷刺。(鳳凰花護民主市政監督聯盟)

蔡政府執政剛滿一周年，然而這段期間已發生過多次抗議大遊行。年金改革以及陸客減少影響觀光業者生計，造成許多民眾不滿。28日台北國際龍舟錦標賽，以及首度移師小英故鄉屏東舉辦的2017總統府音樂會，皆有民眾在場外抗議蔡英文。小英上任一年，抗議便南北隨行，也被製圖諷刺，「陳水扁花了6年才辦到的事情，蔡英文只花了1年就辦到了!」

台北國際龍舟錦標賽昨天舉行，蔡英文總統到場為民進黨龍舟隊加油，場外卻有國道收費員自救會高舉布條抗議，要求小英對收費員「履行協議」，會長孫秀鑾痛批小英「跳票了卻不出來說話」，覺得遭政府欺騙，自救會也揚言，未來將「如影隨形，抗爭到底」。

2017總統府音樂會首度移師小英故鄉屏東舉辦，28日在屏東演藝廳登場；不料，蔡英文與友邦使節在廳內欣賞音樂時，場外群聚近600民眾，拉白布條且不斷叫囂，除有軍公教退休人員抗議年金改革，另有農民到場陳情，警方派出800人維安，數度與陳抗民眾發生衝突。抗議活動屏東召集人黃冬輝立即現場宣讀反年改、反同婚等訴求，並指稱蔡英文是「繼秦始皇、隋煬帝後，第三個最大的暴君」。

臉書粉絲頁「鳳凰花護民主市政監督聯盟」，製圖諷刺蔡英文南北行，民眾抗議如影隨形。陳水扁花了六年才辦到的事情，蔡英文只花了一年就辦到了。

(中時電子報)