美軍「未來轟炸機」B-21將訂購165架
美國國會正在審議未來的美國空軍購機預算，其中下一代的匿蹤轟炸機B-21「突襲者式」(Raider)確認採購數量，預計訂購165架，將取代現役的B-1槍騎兵式轟炸機(Lancer)，已得到空軍廣泛認同。
美國國防部巴茲網(DoD Buzz)報導，B-21轟炸機的計畫始於2015年，由諾斯羅普·格魯曼公司（Northrop Grumman Corp.）負責，研發金額達到550億美元，先前美國空軍僅提出計畫案，沒有說明它的未來角色，造成外界不少猜疑。美國空軍在眾議院明確說明B-21的角色定位，是取代B-1槍騎兵式轟炸機，成為下一代長程打擊與轟炸機(Long Range Strike Bomber )的角色。
眾議院國防委員會的聽證會上，共和黨議員麥克．卡拉格（Mike Gallagher）質詢美國空軍，在無人飛機逐步成為主要對地打擊戰力，以及潛在敵對國都有很強的防空武器的時代，是否有必要購買更多的轟炸機。
美國空軍參謀部的阿諾德．班奇將軍(Arnold W. Bunch)說：「美國空軍至少需要100多架的B-21機隊，而且還可能更多。」
由於B-21還在規畫階段，測試和評估都會追增預算額度，預計從2011財年預算將從13億美元增加到20億美元。在研發增加的情況下，最好是使投產的數量達到足夠的規模才有利，粗估計每架B-21為5.5億美元。美國空軍希望B-21可以在2020年代中期完成量產並服役。
隨後哈里斯將軍直接說出165架的數量，他解釋：「我們知道至少需要100架，但是可能更多。這些並不是便宜的武器系統。我們不想隨口說少量，然後在幾個月又因某些因素而改變的數字。」
先前美國空軍在研製B-2精神式(Spirit)時，就因為預算截減使得數量過少僅有21架，其中「堪薩斯精神號」在2008年墬毀，現在剩20架。過少的數量使得每一架B-2的營運維護成本都極為昂貴。
(中時電子報)
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