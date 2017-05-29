超萌狗醫駐診光田醫院 安寧病友展笑顏
超萌狗醫生「強尼」和「費歐娜」今日到光田綜合醫院駐診，到安寧病房巡房，和病友陪伴互動。病友看見狗醫師來訪，伸手要摸摸，狗醫生也開心搖尾巴回應，可愛模樣讓病友、醫護人員樂開懷。
97歲、五代同堂的易阿公因癌末住院，家人說，約30年前家裡跑來一隻流浪狗，阿公餵了牠就不離開，一養就逾10年，愛犬去世後，阿公也因年紀大、搬家與子同住，沒再養寵物，而阿公現罹患失智症，淡忘養寵物的記憶，不過看到狗醫生來巡房仍非常開心。
來訪的「Dr.強尼」原本是流浪毛小孩，起初剛被認養時對人都很害怕，經飼主愛心照顧才重拾對人的信任；「Dr.費歐娜」則是個嗨咖，今天牠們第一次來光田，對於醫院環境很好奇，也聽從指示和病友互動、一起玩遊戲，「萌萌噠」模樣撫慰了病友與家人。
光田綜合醫院福田病房護理長沈雅慧指出，現代醫療發達，多數病友在治療後都能康復或緩解出院，但當治療無法對抗頑疾時，福田病房能給予病友及其親友身心靈支持，透過圓夢計畫、下午茶及音樂、藝術、節慶活動等，抒發情感、與家人互動，平靜且尊嚴的迎接人生最後的旅程。
台中海線醫院安寧病房首度有狗醫生駐診，院方希望透過毛小孩的陪伴讓病友得到撫慰。沈雅慧表示，根據台灣狗醫生協會調查，動物輔助治療在長輩與兒童身心靈上有明顯的正向影響，今天第一次駐診就發現病友眼睛會跟著狗醫生移動，嘴角總帶著微笑，也會自發性伸手撫摸，未來將持續與台灣狗醫生協會聯繫，讓狗醫生定期來駐診。
(中時)
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