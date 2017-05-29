520後中美智庫頻繁交流 聚焦台海問題
520蔡英文總統就職周年後，美國智庫頻繁赴北京交流，包括美國史汀生研究中心東亞項目主任容安瀾（Alan Romberg）、美國戰略暨國際研究中心研究員葛來儀（Bonnie Glaser），皆拜訪中國社科院台研所，與所長楊明杰會談；此外，大陸全國台研會新任會長戴秉國也到台研所，就兩岸關係座談。
據中國社科院台研所官網，台研所520後接連數天與美國學者交流兩岸情勢，5月23日，美國史汀生研究中心東亞項目主任容安瀾（Alan Romberg）訪問。楊明杰所長主持座談，雙方就蔡英文當局大陸政策、國民黨主席選舉等問題進行了交流。張華副處長等參加座談。
5月24日，美國戰略暨國際研究中心研究員葛來儀（Bonnie Glaser）也到中國社科院台研所訪問。楊明杰所長主持座談，雙方就當前台海形勢、美國對台政策等問題進行了交流。台美關係研究室副主任汪曙申等參加座談。
5月25日，全國台灣研究會會長戴秉國也到台研所，就兩岸關係與研究人員進行了座談。
另據國台辦官網，5月25日下午，國台辦主任張志軍應約會見美國國務院代理亞太事務助卿董雲裳（Susan Thornton），應詢介紹了兩岸關係近況，並就中美關係中的涉台問題交換了看法。
(旺報)
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