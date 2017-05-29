企鵝年度健檢 海生館上下總動員
每年5月是國立海生館一年一度的大日子，館方為確保孩子們口中的大明星「企鵝」身體無礙，特地與屏東科技大學專業團隊合作，為去年誕生的新成員及部分成熟體進行抽樣健檢，日前檢驗結果出爐，60隻受檢企鵝全數通過，但這也讓館內工作人員忙翻天。
海生館企劃部主任毛智瑋表示，企鵝年度體檢包含體重測量及抽血檢驗，在體檢前一天，飼育人員會先將受檢企鵝放置隔離區，比照人類抽血般禁食8至12小時，隔日量完體重後就開始抽血，小企鵝容易緊張害怕，這時飼育人員就必須扮演褓母角色，安撫牠們情緒。
整個體檢約5至10分鐘，抽完血後的會先進入恢復區等待，經確認狀況一切良好後，就會回到園區。除年度健檢外，館方每月也會固定測量企鵝體重，藉此了解每隻企鵝的攝食量，做為整體性的健康數據評估。
毛智瑋說，體重過重則減少餵食量，若攝食正常，但是體重卻下降，表示企鵝健康出問題，要進一步監控，在食物及營養方面進行調整，若情況仍未改善，再以抽血方式來做血液數據檢查及分析，依此評估如何對症治療。
每年7月到隔年2月是企鵝繁殖季，這段時間除非必要，並不會進行例行性秤重檢查，主要是提供企鵝穩定空間、降低人為因素干擾，讓牠們能夠安心迎接新生命的到來。
(中時)
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