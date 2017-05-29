無力還欠債 嘉義夫婦車內燒炭尋短

南投縣中寮鄉投17線廣福村路段，有對男女在車內燒炭身亡。（圖/南投縣警方提供）

南投縣中寮鄉投17線廣福村路旁，今天經附近農民發覺停置的車輛有異狀，好奇前往察看，竟發現車內有對男女疑似燒炭自殺，馬上向警方報案，警方據報趕至現場，發現該對男女早已身亡，並留有遺書，指欠債無力償還，夫妻決定共赴黃泉，全案正由警方調查處理中。

警方調查，燒炭自殺的該對男女，死者為39歲廖姓男子與37歲黎姓越南籍妻子，警方已通知其住在嘉義的家屬到場，以便相驗處理；由於端午節前夕，驚傳此不幸噩耗，令其家屬都不敢置信且心碎。

警方透露，位在中寮鄉福廣村投17線10公里處路旁，今近中午有輛機車與自小客車，因停置太久未離開，被附近蕉農驚覺可疑，前往察看，才發現該對男女倒臥車內，並有燒炭痕跡，趕緊向警方報案。

中寮分駐所員警及消防隊趕到，2人已無生命跡象；但車內留有遺書指經濟壓力沈重，積欠120萬元債務無力償還，決定自殺。警方由車上遺留證件，確定死者身份後隨即通知家屬於下午趕到現場，目前該案正由警方處理中。

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(中時)