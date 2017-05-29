哈爾濱中央大街 廣州民眾嘗鮮
烈日炎炎，廣州民眾人們找尋避暑之地，躲避夏日的酷熱。此時，哈爾濱把中央大街搬到廣州，讓廣州民眾感受異域文化，暢快享受冰雪激情。
人民網5月29日報導，「避暑勝地• 暢爽龍江」2017黑龍江消夏旅遊體驗周廣州站活動，日在廣州天河城登場，吸引許多民眾參加。
哈爾濱最具代表性的中央大街竟然穿越千里，來到天河城，中央大街上的經典去處和食物也都能在這裡找到，包含陽台音樂會、馬迭爾賓館、馬迭爾冰棍，忠實呈現在廣州民眾面前。
黑龍江旅遊吉祥物「爽爽虎」也亮相現場，在馬迭爾的店鋪窗口送起了冰棍，為廣州市民送去來自冰城的絲絲涼爽。
(旺報)
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