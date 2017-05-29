陳冠宇戰阪神3度挑戰第2勝 控球得加把勁

陳冠宇預計將扛羅德與阪神第二戰先發。(中央社資料照)

日本職棒明天起將展開中央聯盟與太平洋聯盟交流戰，甫贏得與歐力士系列賽勝利的羅德，30日將於主場強碰暫居央聯第2的阪神虎，日媒29日報導，羅德除首戰推出石川步打頭陣，與阪神的秋山拓巳對壘，旅日左投陳冠宇預計在第二戰先發，第3度挑戰本季第2勝，面對全央聯獲保送最多的阪神，控球得加強，才更有望奪勝。

陳冠宇前場先發是在本月24日，當時他面對軟銀，雖首局挨川島慶三陽春炮，連投2保送後又被敲安，共失2分，不過隨後投完5局未再失分，用球數也比前兩場來得精簡。但他到6下狀況不穩，先挨戴斯派耶(Alfredo Despaigne)陽春炮，再挨中村晃安打後，在球隊4比3領先時退場，但牛棚未守住局面，陳冠宇無關勝敗。

總計陳冠宇本季出賽5場、3場先發，繳1勝1敗、自責分率2.89成績，此次他對戰阪神，從阪神右打多、陳冠宇本季對右打被打擊率2成86，高於對左打2成07來看，陳冠宇相對居劣勢，尤其得小心1棒糸井嘉男和2棒上本博紀，兩人對左投打擊率，連5場安打的上本3成26，左打的糸井更有3成33，另一壘手原口文仁，對左投打擊率也有2成93。

此外，陳冠宇前3場先發，每場都有3場以上保送，不少次造成傷害，且也讓他局數無法投長。這次第三度朝本季第2勝叩關，面對目前獲全央聯最多183次保送的阪神，更得勇於進攻好球帶，才能替自己開啟勝利的大門。而羅德雖仍以14勝33敗居洋聯墊底，不過近3個系列賽9戰拿5勝，球隊氣勢不錯，對陳冠宇而言是好消息。

(中時電子報)