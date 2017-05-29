罵翻！AKB女星當眾質疑張根碩「整形了吧」

峯岸南日前在節目訪問韓星張根碩。(取自日網)

峯岸南事後質疑張根碩整形。(取自日網)

張根碩在日本人氣相當旺。(本報系資料照，羅永銘攝)

AKB48成員峯岸南4年前因為違反禁愛令，不惜向歌迷剃頭謝罪之舉令人印象深刻，近來她又因為在節目上公開質疑人氣韓星張根碩整形，遭到大批粉絲譙爆，引發日本網友熱烈討論。

峯岸南近日在節目《DOWNTOWN NOW》訪問張根碩，期間氣氛融洽，並沒有什麼太大問題，只是峯岸南在訪問結束後，竟向其他來賓笑稱有件事想問張根碩卻一直沒問到，「他應該是整形了吧？」此話一出隨即引來張根碩粉絲不滿，罵聲灌爆她的社群網站，希望她向張根碩道歉。

對於峯岸南質疑張根碩整形事件，網友反應兩極，有人不解「韓星整容不是很正常？」也有人批評峯岸南沒禮貌「這樣說話確實很沒禮貌吧」、「不整容也比你好看啊」、「張根碩一直長這樣啊」

(中時電子報)