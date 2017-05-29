放警友會證件臨停不處理？ 警澄清有叫拖吊車

PTT鄉民日前PO文指看到高雄巿鹽埕區忠孝國小後方有黑色轎車違停紅線，但打給110兩次，警察來了就走。質疑是黑色轎車擋風玻璃下有「新竹巿警友會」的證件，自己人坦護自己人。

鹽埕警方則澄清，當天下午兩度接到檢舉，警方前往現場發現確為違停，於是通報拖吊車拖吊，可能車主見到有拖吊便將車開走，並非對方有警友會證件就不處理。

(中時)